В харьковской библиотеке работает незрячий компьютерный мастер

Тарас Матвеев никогда в жизни не видел ни одной детали компьютера, но умеет чинить сложные механизмы – он делает это на ощупь. Главный специалист по технике в харьковской библиотеке для читателей с проблемами зрения сам незрячий. Он работает на волонтерских началах, но никогда не отказывается помочь.

В единственную в Харькове библиотеку для незрячих Тарас впервые пришел несколько лет назад, как читатель. Сегодня он здесь – главный и единственный специалист по технике.

"Он помогает делать нам абсолютно все. Он ремонтирует все наши компьютеры, когда сломались, он помогает нам создавать виртуальную библиотеку. Он нам вкручивает лампочку, если перегорела, он нам может подправить кран, если тот протекает – мастер на все руки", – рассказала библиотекарь библиотеки для незрячих Оксана Чеботарева.

Ремонтировать приборы Тарас начал, еще будучи подростком. Говорит, это его всегда захватывало.

"Ладить я со школы еще начал. Для себя: это были усилители, магнитофоны, приемнички. Ну а дальше уже пошли компьютеры", – рассказал Тарас Матвеев.

Свой первый компьютер он самостоятельно собрал в 2001 году. С тех пор Тарас починил не один десяток машин друзьям и знакомым, и все – на ощупь.

В библиотеку Тарас наведывается не только когда старые машины выходят из строя. Он помогает сотрудницам создать виртуальную библиотеку, а незрячих учит премудростям компьютерной грамоты – и все бесплатно.

"Для незрячих это очень важно. Тарас даже учебник – готовый учебник, – переработал. Он сказал, по этому учебнику незрячий не сможет научиться. И он его сделал так, что буквально по шажочки можно освоить довольно быстро", – рассказала заведующая библиотекой Анна Калинина.

Заведующая библиотекой говорит, что от работы Тарас никогда не отказывается и без дела сидеть не любит. Из старых деталей он собирает компьютеры для читателей библиотеки. Однако, нужных запчастей ему пока не хватает, и он надеется, что с деталями ему помогут харьковчане.

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