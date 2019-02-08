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В харьковской электричке мужчина получил ножевые ранения и оказался в больнице

Сегодня, 16:21

Копы открыли уголовное производство по статье о покушении на убийство

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Wikipedia
В харьковской электричке мужчина получил ножевые ранения и оказался в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8e/102/5c5d8e102804c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8e/102/5c5d8e102804c.jpg Харьков Копы открыли уголовное производство по статье о покушении на убийство

Под Харьковом на пассажира электрички было совершено нападения и получил несколько ударов ножом. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Инцидент произошел в составе, который ехал из Казачьей Лопани в областной центр. Около 22:54 в полицию поступило сообщение о том, что в Дергачи прибывает поезд, в котором находится мужчина с ножевым ранением.

Пострадавшим оказался 43-летний житель Малой Даниловки. Неизвестный злоумышленник ударил его ножом в шею, плечо и живот. При этом мать пострадавшего заявила, что ценных вещей у ее сына не было.

Сейчас пациент находится в больнице скорой неотложной помощи, медики оцениваю его состояние как тяжелое. Открыто уголовное производство открыто по статье "Покушение на убийство". Если злоумышленник будет найден, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 16 января двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда, с ранениями головы и шеи он доставлен в больницу.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения.

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Тег Харьков, нападение, электричка

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