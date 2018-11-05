В Харьковской области 11-летнюю девочку жестоко избили в школе

Сегодня, 10:25

Школьницу с травмами госпитализировали в больницу

Фото: Getty
Фото: Getty

В Харьковской области в школе ученики жестоко избили 11-летнюю девочку. Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на странице в Facebook.

Инцидент произошел еще 2 ноября в селе Бердянка Зачепиловского района. На школьницу ученики напали во время перемены, их было пятеро. После избиения ребенка госпитализировали в центральную районную больницу.

"После осмотра установлен предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава", - отмечено в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в 2017 году в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Согласно данным ЮНИСЕФ, 40% пострадавших детей никому не рассказывали о травле в школе. Примечательно, что в Украине девочки чаще испытывают психологическое давление, а мальчики чаще подвергаются физическому насилию и угрозам.  

Более подробно о том, что такое буллинг и как с ним справиться, читайте в материале сайта "Сегодня"Буллинг наизнанку: как школьная травля ломает психику детей и что с этим делать
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