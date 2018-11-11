В Харьковской области 17-летний водитель совершил смертельное ДТП на отцовском авто

В городе Купянск 17-летний парень на отцовском Volkswagen, взятом без спроса, превысил скорость движения и врезался в электроопору, в результате чего авто опрокинулось, а находившаяся в его салоне пассажирка погибла. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Авария произошла в ночь на воскресенье.

"В салоне иномарки кроме водителя находились еще двое пассажиров – 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте. Ребята получили незначительные повреждения", – говорится в сообщении.

По предварительной информации полиции, находившийся за рулем автомобиля парень взял у отца машину без разрешения. Водительского удостоверения у него не было. Молодой человек задержан.

Как сообщалось, в центре Харькова произошло столкновение сразу трех автомобилей – BMW, Skoda и Hyundai, в результате чего один из них перевернулся и загорелся.

Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.