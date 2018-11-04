В Харьковской области 20-летний парень погиб под колесами поезда

Сегодня, 13:00

Полученные им травмы оказались смертельными

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Харьковской области 20-летний парень на мопеде попал под тепловоз и погиб на месте происшествия. Инцидент произошел в субботу, 3 ноября, в Кегичевском районе, сообщает отдел коммуникации областного управления полиции.

По информации правоохранителей, водитель мопеда не отреагировал на звуковые и световые сигналы машиниста, когда пересекал колею. В результате состав сбил парня, а полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Следователи открыли уголовное производство по статье 276 ("нарушение правил безопасности при движении железнодорожного транспорта") УК Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Пару дней назад под Харьковом поезд отрезал ногу 16-летней школьнице. По предварительным данным, девочка решила перейти через железнодорожные пути по нерегулируемому переезду в тот момент, когда составы двигались с двух сторон. Один из них она пропустила, а второй – не заметила.

Ранее мы писали, что под поезд попал мужчина на Демеевке в Киеве.

Напомним, 19 октября пьяная компания в Киеве "отдыхала" на рельсах и поезд насмерть сбил мужчину. Поезд "Интерсити" наехал на мужчину на станции "Фармацевтическая".
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