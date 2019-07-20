В Харьковской области автомобиль полицейских попал в ДТП

Экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками

Фото hk.npu.gov.ua.

В Харьковской области произошло ДТП с участием полицейской машины, в результате пострадали шесть человек, в том числе двое правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что сегодня около 14:45 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Правды и Млечного в городе Изюм произошло ДТП с участием служебного транспорта полиции.

Установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигался автомобиль Ford, который не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение.

фото hk.npu.gov.ua



В результате аварии двое сотрудников полиции с телесными повреждениями госпитализированы в Изюмскую центральную городскую больницу. Водитель и трое пассажиров автомобиля Ford также были доставлены в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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