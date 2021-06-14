В Харьковской области бабушка накормила детей ядовитыми грибами. В каком состоянии пострадавшие

Четверо детей попали в больницу после трапезы грибами – полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего

В Красноградском районе Харьковской области грибами отравились четверо детей в возрасте от 8 до 14 лет. Их госпитализировали в больницу.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, две девочки 11 и 13 лет, их 8-летний брат и соседская 14-летняя девочка самостоятельно собрали грибы. Они принесли их домой и отдали бабушке, которая их потом приготовила. Через некоторое время детям стало плохо и их госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Сейчас состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Читайте также: В Одесской области отравились дети. Что говорит полиция

Следователи открыли уголовное производство по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство".

Реклама

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее мы сообщали, что на Буковине в детсаду отравились 26 детей.

Также напомним, в Чернигове четверо малолетних детей попали в детскую реанимацию с отравлением.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске: