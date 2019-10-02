В Харьковской области будут судить мужчину, подозреваемого в смертельном ДТП

Водитель в ходе следствия не признал своей вины

Иллюстрация / Фото: Pexels

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 70-летнего водителя, подозреваемого в ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Инцидент произошел вблизи села Волохов Яр Чугуевского района в декабре 2016 года. Водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ЗАЗ Sens. В результате аварии 29-летний водитель ЗАЗа и 30-летний пассажир этого авто погибли на месте. Еще один мужчина умер в больнице. Кроме того, две женщины (пассажирки ЗАЗ и Mitsubishi) постадали.

"Обвиняемый своей вины не признал, поэтому в уголовном производстве проводился комплекс длительных экспертиз, результаты которых позволили определить точное место и обстоятельства аварии", – рассказывают в прокуратуре.

Максимальная санкция инкриминируемой водителю ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, предусматривает 10 лет лишения свободы.

Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat . В результате столкновения, как сообщили очевидцы, мужчина и женщина, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами . В результате аварии погибли девять человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram