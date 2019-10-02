Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,76

В Харьковской области будут судить мужчину, подозреваемого в смертельном ДТП

2 октября, 09:44

Водитель в ходе следствия не признал своей вины

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pexels

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 70-летнего водителя, подозреваемого в ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Инцидент произошел вблизи села Волохов Яр Чугуевского района в декабре 2016 года. Водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ЗАЗ Sens. В результате аварии 29-летний водитель ЗАЗа и 30-летний пассажир этого авто погибли на месте. Еще один мужчина умер в больнице. Кроме того, две женщины (пассажирки ЗАЗ и Mitsubishi) постадали.

"Обвиняемый своей вины не признал, поэтому в уголовном производстве проводился комплекс длительных экспертиз, результаты которых позволили определить точное место и обстоятельства аварии", – рассказывают в прокуратуре.

Максимальная санкция инкриминируемой водителю ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, предусматривает 10 лет лишения свободы.

Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat . В результате столкновения, как сообщили очевидцы, мужчина и женщина, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами . В результате аварии погибли девять человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП суд харьковская область обвинение

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смертельное ДТП под Харьковом: ВАЗ
Смертельное ДТП под Харьковом: ВАЗ "разорвало", водитель погибХарьков
В Харьковской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие
В Харьковской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшиеХарьков
Большая стройка в Харькове: на продолжение третьей линии метро город взял крупный кредит
Большая стройка в Харькове: на продолжение третьей линии метро город взял крупный кредитХарьков
В Харьковской области двое мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку
В Харьковской области двое мужчин изнасиловали 16-летнюю девушкуХарьков
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Харьковской области восстановили дорогу на Лозовую
В Харьковской области восстановили дорогу на ЛозовуюХарьков

Новости партнеров

Loading...