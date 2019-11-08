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В Харьковской области чиновники Госэкоинспеции погорели на взятке

8 ноября, 20:59

Два начальника отделов инспекции требовали неправомерную выгоду с директора аграрного госпредприятия

Силовики разоблачили двух начальников отделов Госэкоинспекции в Харьковской области, которые требовавали переписать на доверенных лиц 50 га земель госпредприятия, которое готовится к приватизации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Оперативники спецслужбы установили, что два начальника отделов инспекции требовали неправомерную выгоду с директора аграрного госпредприятия за подписание положительного акта проверки. Чиновники искусственно увеличили количество выявленных нарушений. Угрожая многомиллионными штрафами, они требовали распаевать и переписать на доверенных лиц земли госкомбината, который готовится к приватизации", – говорится в сообщении.

Из-за невозможности оформить сделку с землей чиновники госэкоинспекции согласились "уменьшить" свои требования до 250 тысяч гривен. Оперативники задержали обоих чиновников в Харькове при получении всей суммы взятки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления.

Ранее в Киеве следователи полиции разоблачили сотрудника Национального банка Украины на мошенничестве – мужчина вымогал у предпринимателя 40 тысяч долларов за "решение вопроса" о выдаче бессрочной лицензии на обмен валют.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.

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Харьков взятка СБУ чиновники силовики

Источник: Сегодня

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