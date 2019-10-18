В Харьковской области чиновники лесхоза попались на масштабных хищениях

В Харьковской области руководители лесхоза разворовали ценные породы древесины на более шести миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Масштабным хищением леса занимались чиновники Красноградского лесного хозяйства. В частности, они наладили незаконную вырубку деревьев сверх установленных санитарных норм. "Лишнюю" древесину фигуранты нелегально продавали. Под видом санитарных рубок чиновники уничтожили более двадцати гектаров дуба и сосны. Таким образом они нанесли государству ущерб в размере 6,2 миллиона гривен.
Пятерым чиновникам госпредприятия уже сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах.
Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"
Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.
Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.
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