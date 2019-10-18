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В Харьковской области чиновники лесхоза попались на масштабных хищениях

18 октября, 14:16

Преступники разворовали древесины более чем на шесть миллионов гривен

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Харьковской области руководители лесхоза разворовали ценные породы древесины на более шести миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Масштабным хищением леса занимались чиновники Красноградского лесного хозяйства. В частности, они наладили незаконную вырубку деревьев сверх установленных санитарных норм. "Лишнюю" древесину фигуранты нелегально продавали. Под видом санитарных рубок чиновники уничтожили более двадцати гектаров дуба и сосны. Таким образом они нанесли государству ущерб в размере 6,2 миллиона гривен.

Фото: СБУ

Пятерым чиновникам госпредприятия уже сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах.

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Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"

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Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

​Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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