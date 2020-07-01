В Харьковской области чиновники нажились на нуждах людей на полмиллиона

Руководство одного из департаментов Харьковской областной государственной администрации подозревают в хищении бюджетных средств. Речь идет о деньгах, которые выделили на ремонт сетей электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Так, директор одного из департаментов областной ОГА, его заместитель и руководитель фирмы, которая выполняла текущий ремонт электросетей в многоквартирных домах в поселке городского типа Лозовая, подозреваются в присвоении свыше полумиллиона гривен.

Выяснилось, что чиновники внесли недостоверные сведения об объеме и стоимости выполненных работ.

"Директору департамента, его заместителю и руководителю коммерческой структуры следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

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Напомним, ранее в Николаевской области руководителей городского совета разоблачили в присвоении денег, которые были выделены на ремонт детского сада.

Кроме того, в Одессе СБУ разоблачила чиновников Международного аэропорта "Одесса" в присвоении более 11 миллионов гривен.

А в Херсонской области начальника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

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