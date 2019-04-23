Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харьковской области демонтировали памятник молодому Ленину

Сегодня, 19:07

Объект был во дворе местной школы села Липцы

В Харьковской области демонтировали памятник молодому Ленину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ОО "Свитанок" Вадим Позняков.

"Минус скульптура молодому Ленину в Харьковской области. Объект был во дворе местной школы села Липцы. Один из последних, подобного плана в Украине", – написал общественный деятель.

Напомним, в Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино. 

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины добились сноса памятника Владимиру Ленину, который был установлен на берегу Азовского моря. Как стало известно, скульптура молодого Ульянова стояла на территории санаторий "Кирилловка", принадлежащего акционерному обществу "Приазовкурорт". В середине мая, перед началом курортного сезона, сотрудники СБУ потребовали от владельцев выполнения закона о декоммунизации.

А тем временем в российском Новосибирске к 9 мая появится памятник Сталину. Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет.

Также стоит напомнить, что директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах Донбасса и Крыма.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег памятник, снос, Ленин, демонтаж, скульптура

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области демонтировали памятник молодому Ленину". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. В Киеве появилась необычная скульптура в виде пижона

21 апреля, 13:58

В парке "Позняки" киевляне смогут увидеть молодого стилягу, который поддерживает дерево

В Одессе уничтожили яркий мурал: опубликованы фото

17 апреля, 16:48

Строители демонтировали со стены штукатурку вместе с рисунком

В Киеве хотят запретить царь-балконы и кондиционеры на памятниках архитектуры

8 апреля, 18:25

Киевраду попросят запретить "креативные" пристройки

В Виннице восстановили фигуру гусака на мосту

4 апреля, 03:05

Бронзовую скульптуру пытались повредить неизвестные

У Зеленского рассказали, какими будут первые шаги по медреформе

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Самые смешные фотографии животных

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Мать Зеленского заявила, что Порошенко уничтожает ее сына

У Зеленского прокомментировали российскую поддержку

Экс-сбушник объяснил, почему Порошенко "сливает" Медведчука

8 неочевидных примет, что женщина влюбилась в мужчину

9 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

"Шикарный поворот!": Как украинские звезды поздравили Зеленского

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»

«Почему я не люблю полных женщин?»