В Харьковской области демонтировали памятник молодому Ленину

Объект был во дворе местной школы села Липцы

В Харьковской области демонтировали памятник молодому Ленину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ОО "Свитанок" Вадим Позняков.

"Минус скульптура молодому Ленину в Харьковской области. Объект был во дворе местной школы села Липцы. Один из последних, подобного плана в Украине", – написал общественный деятель.

Напомним, в Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины добились сноса памятника Владимиру Ленину, который был установлен на берегу Азовского моря. Как стало известно, скульптура молодого Ульянова стояла на территории санаторий "Кирилловка", принадлежащего акционерному обществу "Приазовкурорт". В середине мая, перед началом курортного сезона, сотрудники СБУ потребовали от владельцев выполнения закона о декоммунизации.

А тем временем в российском Новосибирске к 9 мая появится памятник Сталину. Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет.

Также стоит напомнить, что директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах Донбасса и Крыма.

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