В Харьковской области двое маленьких сестричек утонули в бассейне

В Харьковской области в селе Сеньково двухлетняя и трехлетняя сестры утонули в самодельном бассейне. Информация о происшествии поступила в Купянский отдел полиции вечером 27 июля, об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Работники полиции установили, что 30-летний отец на несколько минут оставил без присмотра двух дочерей, которые купались в самодельном бассейне. Когда мужчина вернулся, то обнаружил девочек в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей.

Известно, что семья погибших характеризуется положительно, на учете в полиции не стоит.



По данному факту возбуждено уголовное производство по параграфу 2 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киевской области утонули два маленьких мальчика. Дети играли у реки и упали с бетонного "берега".

Также, в Черниговской области во время рыбалки утонули двое братьев. По предварительной версии, дети упали в воду и не смогли выбраться на берег.

Ранее мы сообщали, что с начала года на водоемах страны погибли почти 500 человек, а с начала июня число погибших превысило 70 человек.