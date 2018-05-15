В Харьковской области двое мужчин до смерти забили собутыльника

В Чугуевском районе Харьковской области двое мужчин до смерти забили собутыльника, с которым поссорились во время совместного застолья. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции.

По данным ведомства, трое мужчин вместе выпивали, после чего завязалась драка. Двое из них нанесли третьему, 48-летнему жителю села Коробочкино, 20 ударов ногами и руками по туловищу и голове.

Труп погибшего был обнаружен возле заправки вдоль дороги "Киев – Должанский". По предварительной информации экспертов, смерть наступила в результате травматического шока.







Копы задержали подозреваемых в совершении преступления – 34-летнего жителя села Коробочкино и 28-летнего жителя села Кочеток. Оба были задержаны, им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "умышленное убийство". Им грозит наказание – тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области мужчину отправили в тюрьму за избиение собаки и нанесение побоев соседу.

Также стоит напомнить о разоблачении убийцы в Харьковской области. Мужчина до смерти забил старушку и унес из ее дома пять тысяч гривен и 200 долларов. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, мы писали о раскрытии зверского преступления в Каменском, где мужчина убил свою знакомую, расчленил ее тело и развез останки по разным районам города. Задержали убийцу благодаря работе кинологов и оперативников.