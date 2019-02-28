В Харьковской области двое мужчин ограбили магазин
Злоумышленники оказались жителями Донецкой области
В поселке Капитоловка Харьковской области двое мужчин ограбили магазин. Преступников задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе полиции области.
Как выяснили полицейские, злоумышленники повредили замки на входных дверях проникли в магазин. Они вынесли из здания 10 тысяч гривен, 40 пачек сигарет и 12 литров пива.
Преступниками оказались 22 и 25-летние жители города Лиман Донецкой области. Мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Они скрывались в поселке Оскол Изюмского района.
"Следственным открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Напомним, не так давно в Харькове злоумышленник напал на сотрудницу ломбарда и украл 30 тыс. грн. В городе был введен в действие оперативный план "Сирена".
Ранее мы писали о задержании подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Харьковской области, которое было совершено в масках Шрека. Нападение на магазин "Золото" произошло 25 июля около 17:00. Налетчики забрали из кассы 17 тысяч гривен и украшения на сумму около 300 тысяч гривен.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области двое мужчин ограбили магазин". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одессе мужчина избил и ограбил женщину на кладбище
Преступник отобрал у пострадавшей сумку с деньгами и телефоном и шубу
В Бердянске посреди улицы ограбили школьницу
Нападавший вырвал из рук ребенка мобильный телефон и скрылся