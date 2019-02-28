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В Харьковской области двое мужчин ограбили магазин

Сегодня, 10:21

Злоумышленники оказались жителями Донецкой области

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харьковской области двое мужчин ограбили магазин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/799/9c6/5c77999c670df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/799/9c6/5c77999c670df.jpg Харьков Злоумышленники оказались жителями Донецкой области

В поселке Капитоловка Харьковской области двое мужчин ограбили магазин. Преступников задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснили полицейские, злоумышленники повредили замки на входных дверях проникли в магазин. Они вынесли из здания 10 тысяч гривен, 40 пачек сигарет и 12 литров пива.

Преступниками оказались 22 и 25-летние жители города Лиман Донецкой области. Мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Они скрывались в поселке Оскол Изюмского района.

"Следственным открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Харькове злоумышленник напал на сотрудницу ломбарда и украл 30 тыс. грн. В городе был введен в действие оперативный план "Сирена".

Ранее мы писали о задержании подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Харьковской области, которое было совершено в масках Шрека. Нападение на магазин "Золото" произошло 25 июля около 17:00Налетчики забрали из кассы 17 тысяч гривен и украшения на сумму около 300 тысяч гривен. 

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Тег ограбление, задержание, магазин, харьковская область

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