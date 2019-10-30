В Харьковской области глава лесхоза, которому звонил Зеленский, попался на взятке

Зеленский звонил директору лесхоза Виктору Сысе и приглашал его в Офис президента после сообщений о том, что именно он контролирует незаконные вырубки леса

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

Директора Гутянского лесхоза Виктора Сыса задержали на взятке в размере в 100 тысяч долларов США.

/ Фото: телеграм-канал "Ракли"

Об этом в сообщении в Facebook заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.

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"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тысяч долларов. Не получилось", – написал он в соцсети.

Напомним, что в июле состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков, где он инспектировал леса и разбирался с "черными лесорубами". Тогда Виктор Сыса не прибыл на совещание. Ему Владимир Зеленский позвонил лично и выяснил, что тот в командировке в Киеве. Глава государства пригласил его в Офис Президента.

Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

​Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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