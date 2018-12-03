В Харьковской области горел жилой дом: спасатели нашли тело мужчины

Сегодня, 14:17

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное курение


Фото: ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС в Харьковской области

В городе Мерефа Харьковской области произошел пожар в жилом доме. Погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 6:58. Огонь вспыхнул в частном жилом доме на улице Леоновская. В 8:14 спасателям удалось локализовать пожар, а в 9:28 его ликвидировали. Огонь успел уничтожить домашние вещи и мебель в доме на площади 30 квадратных метров.

"На месте происшествия пожарные нашли тело хозяина, 1966 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что вероятной причиной пожара стала неосторожность погибшего при курении.

Кроме того, сегодня, 3 декабря в Холодногорском районе Харькова в жилом доме произошел пожарв результате которого погибла пожилая женщина. 

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человекКак рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
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