В Харьковской области горел жилой дом: спасатели нашли тело мужчины

В городе Мерефа Харьковской области произошел пожар в жилом доме. Погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 6:58. Огонь вспыхнул в частном жилом доме на улице Леоновская. В 8:14 спасателям удалось локализовать пожар, а в 9:28 его ликвидировали. Огонь успел уничтожить домашние вещи и мебель в доме на площади 30 квадратных метров.

"На месте происшествия пожарные нашли тело хозяина, 1966 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что вероятной причиной пожара стала неосторожность погибшего при курении.

Кроме того, сегодня, 3 декабря в Холодногорском районе Харькова в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибла пожилая женщина.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.