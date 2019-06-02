В Харьковской области горело отделение по переработке нефти

Жертв и пострадавших нет

Фото: dsns.gov.ua.

В Харьковской области, на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти вследствие разгерметизации технологического оборудования произошла утечка газового конденсата с последующим горением. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"В Харьковской области, 2 июня в 11:10 в ГосЧС поступила информация: в пгт. Андреевка Балаклейского района на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти вследствие разгерметизации технологического оборудования произошла утечка газового конденсата с последующим горением", – говорится в сообщении.

К тушению были привлечены 36 человек личного состава и 9 единиц техники.

Пожар на площади 50 м. кв. локализовали, открытого огня нет, проводится охлаждение технологической установки.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что ранее в Хмельницком произошел пожар на станции шиномонтажа. Вследствие ЧП город окутал едкий дым.

Также мы писали, что 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области горело отделение по переработке нефти". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"