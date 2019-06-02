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В Харьковской области горело отделение по переработке нефти

2 июня, 21:03

Жертв и пострадавших нет

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua.

В Харьковской области, на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти вследствие разгерметизации технологического оборудования произошла утечка газового конденсата с последующим горением. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"В Харьковской области, 2 июня в 11:10 в ГосЧС поступила информация: в пгт. Андреевка Балаклейского района на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти вследствие разгерметизации технологического оборудования произошла утечка газового конденсата с последующим горением", – говорится в сообщении.

К тушению были привлечены 36 человек личного состава и 9 единиц техники. 

Пожар на площади 50 м. кв. локализовали, открытого огня нет,  проводится охлаждение технологической установки.

Жертв и пострадавших нет.  

Напомним, что ранее в Хмельницком произошел пожар на станции шиномонтажа. Вследствие ЧП город окутал едкий дым. 


Также мы писали, что 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

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Тег пожар, харьковская область, ГСЧС

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