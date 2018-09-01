В Харьковской области горит десять гектаров леса

С помощью вертолета пожарные сбросили восемь тонн воды на очаги пожара

В Харьковской области пожар охватил десять гектаров Волчанского лесхоза. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"1 сентября в 13:00 вблизи села Гатище Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошло возгорание лесной подстилки", – говорится в сообщении.

По состоянию на 16:00 наблюдается два очага пожара на площади около десяти гектаров. Очаги пожара вспахивают. Силы и средства сосредоточены для защиты населенных пунктов.

К тушению привлечены 130 человек, 28 единиц техники и пожарный поезд, из них от ГСЧС 102 человека личного состава и 23 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, самолет АН-32 П.

С помощью вертолета пожарные сбросили восемь тонн воды вблизи села Гатище.

Ранее сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея, расположенном к северо-востоку от Афин. В превентивных целях были эвакуированы поселения два поселения, их жителей вывезли из опасной зоны на автобусах.

Также в Финляндии в 2018 году зафиксировано рекордное количество лесных пожаров. Этим летом особенно крупные пожары были зафиксированы в регионе Сатакунта, а также в Лапландии.

Как известно, из-за высоких температур и нескольких иных причин, во многих регионах мира возникают лесные пожары. От стихии сильнее всего пострадали Греция, Швеция, Испания, Португалия и штат Калифорния в США.