В Харьковской области горит десять гектаров леса
С помощью вертолета пожарные сбросили восемь тонн воды на очаги пожара
В Харьковской области пожар охватил десять гектаров Волчанского лесхоза. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"1 сентября в 13:00 вблизи села Гатище Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошло возгорание лесной подстилки", – говорится в сообщении.
По состоянию на 16:00 наблюдается два очага пожара на площади около десяти гектаров. Очаги пожара вспахивают. Силы и средства сосредоточены для защиты населенных пунктов.
К тушению привлечены 130 человек, 28 единиц техники и пожарный поезд, из них от ГСЧС 102 человека личного состава и 23 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, самолет АН-32 П.
С помощью вертолета пожарные сбросили восемь тонн воды вблизи села Гатище.
Ранее сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея, расположенном к северо-востоку от Афин. В превентивных целях были эвакуированы поселения два поселения, их жителей вывезли из опасной зоны на автобусах.
Также в Финляндии в 2018 году зафиксировано рекордное количество лесных пожаров. Этим летом особенно крупные пожары были зафиксированы в регионе Сатакунта, а также в Лапландии.
Как известно, из-за высоких температур и нескольких иных причин, во многих регионах мира возникают лесные пожары. От стихии сильнее всего пострадали Греция, Швеция, Испания, Португалия и штат Калифорния в США.
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