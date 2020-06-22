В Харьковской области грабители-неудачники взорвали банкомат

В Харьковской области подорвали банкомат подорвали, расположенный в селе Наталино Красноградского района.
Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, преступление было совершено 21 июня, около 04:40.
Злоумышленники попытались завладеть деньгами из банкомата, расположенного на входе в продуктовый магазин у дороги.
Добраться до наличных подрывникам не удалось, и здание магазина практически не пострадало.
Было открыто уголовное производство по статье о "краже", стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему людей.
Напомним, это уже не первый случай "взрывного" ограбления банкоматов в Харькове и области: Ранее двое мужчин взорвали вмонтированный в стену супермаркета банкомат и "обчистили" его. "Добычей" злоумышленников стало почти два миллиона гривен. Как выяснилось, "подрывники" оставили свою машину вдали от места преступления, а к банкомату приехали на велосипедах.
А перед этим в городе взорвали банкомат, расположенный на первом этаже жилой многоэтажки по Салтовскому шоссе.
Кроме того, ранее в Запорожье неизвестные взорвали банкоматв отделении банка с помощью воздушных шариков.
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