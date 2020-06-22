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В Харьковской области грабители-неудачники взорвали банкомат

22 июня, 06:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

Подрывникам не удалось добраться до денег - они скрылись без добычи

В Харьковской области подорвали банкомат подорвали, расположенный в селе Наталино Красноградского района.

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Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, преступление было совершено 21 июня, около 04:40.

Злоумышленники попытались завладеть деньгами из банкомата, расположенного на входе в продуктовый магазин у дороги.

Добраться до наличных подрывникам не удалось, и здание магазина практически не пострадало.

Было открыто уголовное производство по статье о "краже", стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему людей.

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Напомним, это уже не первый случай "взрывного" ограбления банкоматов в Харькове и области: Ранее двое мужчин взорвали вмонтированный в стену супермаркета банкомат и "обчистили" его. "Добычей" злоумышленников стало почти два миллиона гривен. Как выяснилось, "подрывники" оставили свою машину вдали от места преступления, а к банкомату приехали на велосипедах.

А перед этим в городе взорвали банкомат, расположенный на первом этаже жилой многоэтажки по Салтовскому шоссе.

Кроме того, ранее в Запорожье неизвестные взорвали банкоматв отделении банка с помощью воздушных шариков.

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кража харьковская область банкоматы подрыв

Источник: Сегодня

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