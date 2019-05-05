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В Харьковской области хулиганы взорвали гранату во дворе частного дома

5 мая, 14:49

Хозяйка жилища обнаружила воронку и повреждения на окне и заборе

Фото: Нацполиция

В Харьковской области неизвестный бросил гранату во двор жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

В полицию обратилась 50-летняя жительница города Волчанск и рассказала, что во дворе она обнаружила воронку и повреждения на шиферном заборе и окне дома. Женщина также сообщила, что накануне ночью услышала хлопок на улице. Проснувшись, она вышла на улицу, но в темноте ничего не увидела.

При осмотре места происшествия правоохранители установили, что произошел взрыв гранаты "Ф-1". С места происшествия изъяли спусковой рычаг и обломки боеприпаса.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что недавно пгт Барышевка в Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин, положил на прилавок гранату и угрожал присутствующим в помещении людям ее взорвать.

Кроме этого, мы рассказывали, что во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Мужчина погиб на месте инцидента. Женщина та момент взрыва тоже находилась в помещении, но ей повезло больше – она отделалась телесными повреждениями. Пострадавшую госпитализировали.

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Тег Харьков, взрыв, граната, хулиганство

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