В Харьковской области идет масштабный ремонт дорог

Осуществляется ремонт, как государственных магистралей, так и местных дорог

В Харьковской области ремонтируют больше десятка дорог государственного значения и 80 – местного.

Трасса Харьков – Ахтырка не видела ремонта больше полувека. Автомобилисты жалуются: из-за плохого покрытия на некоторых участках ехать можно не быстрее 20 километров в час. А ямы такие, что одной "запаской" не обойдешься.

А ведь это – одна из самых загруженных в Харьковской области дорог.

Самые разбитые участки перекрыли в прошлом и позапрошлом годах. В этом же трассу обновят полностью.

Новое покрытие – как многослойный пирог. Чтобы служило дольше, особое внимание дорожники уделяют основанию.

Пока нет дождей, бригады работают в несколько смен. Укладывают по 3 тысячи тонн асфальта в сутки.

Закончить все работы на этой трассе – включая обустройство обочин, нанесение разметки и установление знаков – планируют в сентябре.

"В области ремонтируется большое количество дорог: как государственных магистралей, так и местных дорог. Вы знаете, в каком ужасном состоянии были дороги на Донецкую и Луганскую область – в этом году завершим. Отдельный вопрос дорога Харьков – Сумы. Всем известно – в очень тяжелом состоянии была. 60 лет не видела капитального ремонта. Уже осенью будет качественная и безопасная. Есть поддержка президента Украины и премьер-министра Украины. Ведь есть финансирование для того, чтобы ремонтировать дороги: такими масштабами дороги области не ремонтировались последние 10 лет", – говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, как ведется ремонт дорог.

Напомним, с 2019 года дороги в Украине будут ремонтировать с 10-летней гарантией.