В Харьковской области ищут устриц, зараженных вирусом

Устрицы богаты цинком Фото: freepik.com

В Харьковскую область поступила информация о новавирусе, которым заражены устрицы, доставленные в Украину из Франции.

Как сообщили в региональном управлении Госпродпотребслужбы, деликатес был заказан фирмой, расположенной в городе Вишневое, под Киевом, которая занимается оптовой и розничной торговлей продуктами питания.

По данным Европейской системы быстрого оповещения о продуктах и кормах, зараженная партия устриц была изготовлена 25 ноября 2019 года, а срок ее годности истекал 3 января.

Реклама

В связи с этим Госпродпотребслужба просит операторов рынков, где еще мог остаться опасный товар, изъять его из оборота и в течение двух дней сообщить об этом.

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

Напомним, ранее мы сообщали, что число жертв "уханьской" вирусной пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, составило уже 259 человек. Еще 11,7 тыс. человек числятся как инфицированные.

Кроме Китая, случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV были зафиксированы более чем в двух десятках стран, включая Европу: Россию, Финляндию, Францию, Великобританию, Италию и Германию.

Также мы писали, что в Японии начали разработку вакцины против коронавируса из Китая. Ученым Национального института инфекционных заболеваний уже удалось культивировать и изолировать вирус для дальнейшей разработки препарата.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама