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В Харьковской области из-за горящих торфяников остановили работу школы и двух детсадов

13 сентября, 16:51

Занятия остановлены на период с 13 по 16 сентября

В Харьковской области горят торфяники

В Харьковской области горят торфяники / Фото: ГСЧС

В Харьковской области из-за смога от горящих торфяников была временно приостановлена работа трех учебных заведений – школы и двух детсадов. Об этом сообщили в пресс-службе Чугуевского горсовета.

По распоряжению мэра города Галины Минаевой, учебный процесс прекратили в Клугино-Башкировской школе, а также в детском саду "Веселочка" и детсаду №2.

Чиновники также ограничили проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Запрет будет действовать с 13 по 16 сентября включительно.

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Ранее сообщалось, что под Киевом произошло несколько пожаров на открытых участках, где вспыхнула сухая трава.

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Помимо этого, мы писали о том, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам отправился пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел.

Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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школа чугуев харьковская область детсад пожары

Источник: Сегодня

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