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В Харьковской области из-за свечи памяти в память о муже вспыхнул пожар

Сегодня, 13:32

Спасателям понадобилось более часа, чтобы справиться с огнем

Пожарным понадобилось более часа, чтобы справиться с огнем

Пожарным понадобилось более часа, чтобы справиться с огнем / Фото: ГСЧС

В Харьковской области из-за свечи памяти в память о муже вспыхнул пожар https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 Харьков Спасателям понадобилось более часа, чтобы справиться с огнем

В Харьковской области спасателям пришлось эвакуировать 15 человек из двухэтажного дома в Новой Водолаге – 30 июля там вспыхнул пожар из-за свечи, которую женщина поставила под образами в память об умершем муже и ушла на прогулку.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, информация о возгорании на улице Григория Донца поступила пожарным в 18:18.

К моменту прибытия пожарных пламя охватило домашние вещи, мебель и пол в одном из помещений. Из-за сильного задымления спасатели вывели на улицу жильцов верхних этажей. В 19:25 бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание.

Напомним, ранее в Хмельницкой области во время борьбы с мощным пожаром погиб спасатель. Трагедия произошла в селе Дунаевцы, где вспыхнул пожар в деревообрабатывающем цеху – огонь охватил 600 квадратных метров помещения, а боролись с возгоранием 14 пожарных машины и почти 60 спасателей.

Кроме того, мы рассказывали, как в Волынской области спасатель вынес из пылающего дома соседку-пенсионерку

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пожар харьковская область ГСЧС свеча

Источник: Сегодня

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