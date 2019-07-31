В Харьковской области из-за свечи памяти в память о муже вспыхнул пожар

В Харьковской области спасателям пришлось эвакуировать 15 человек из двухэтажного дома в Новой Водолаге – 30 июля там вспыхнул пожар из-за свечи, которую женщина поставила под образами в память об умершем муже и ушла на прогулку.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, информация о возгорании на улице Григория Донца поступила пожарным в 18:18.
К моменту прибытия пожарных пламя охватило домашние вещи, мебель и пол в одном из помещений. Из-за сильного задымления спасатели вывели на улицу жильцов верхних этажей. В 19:25 бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание.
Напомним, ранее в Хмельницкой области во время борьбы с мощным пожаром погиб спасатель. Трагедия произошла в селе Дунаевцы, где вспыхнул пожар в деревообрабатывающем цеху – огонь охватил 600 квадратных метров помещения, а боролись с возгоранием 14 пожарных машины и почти 60 спасателей.
Кроме того, мы рассказывали, как в Волынской области спасатель вынес из пылающего дома соседку-пенсионерку.
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