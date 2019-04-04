В Харьковской области из-за сжигания травы сгорело два дома

За сутки в Харьковской области из-за сжигания травы произошло 64 пожара

За сутки в Харьковской области из-за выжигания травы произошло 64 пожара. Фото: ГСЧС

В Харьковской области из-за сжигания травы сгорело два дома //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5cb/d69/5ca5cbd692a92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5cb/d69/5ca5cbd692a92.jpg 2019-04-04T12:28:05+03:00 Харьков За сутки в Харьковской области из-за сжигания травы произошло 64 пожара

В Харькове и Харьковской области за сутки из-за сжигания сухой травы произошло 64 пожара и сгорело две хозяйственных постройки. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

По данным спасателей, пламя уничтожило 20 гектаров сухостоя, а самый масштабный пожар произошел в селе Шевченково – там выгорело пять гектаров. Также крупные очаги были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова, селах Цаповка, Бугаи Вторые (3,5 и 2,5 гектаров), а также в Старом Мерчике (два гектара). К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, что недавно в Киевской области спасатели зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.

Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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