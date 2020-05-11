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В Харьковской области из-за вспышки COVID-19 закрыли детскую поликлинику

11 мая, 18:22

Руслан Ровик

Из 14 случаев болезни девять пришлись на медиков детской поликлиники

В Харьковской области закрыли детскую поликлинику города Первомайский, где девять медиков заболели коронавирусом.

Об этом заявил мэр города Николай Бакшеев, сообщили на официальном сайте городского совета.

"Решение о закрытии детской поликлиники на карантин принято окончательно. В городе 14 больных, девять из которых – медицинские работники. При этом у всех больных удовлетворительное состояние. Большинство из них не имеют вообще никаких симптомов", - отметил градоначальник.

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По его словам, некоторые из заболевших на протяжении двух-трех дней имели повышенную температуру, а позже все симптомы заболевания исчезали.

Бакшеев добавил, что все инфицированные находятся под контролем, а поликлиника будет закрыта на время – для обследования работников и проведения дезинфекции.

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Он заявил, что расследования о путях инфицирования медиков все еще продолжаются – вероятно, инфекция распространилась от трудовых мигрантов, которые вернулись из России, поскольку до этого в Первомайском не было зарегистрировано ни одного случая.

Напомним, в Харьковской области коронавирус подтвердили у 595 человек, в том числе у 149 медиков (умерла одна медсестра), 19 человек умерли, выздоровели 73 человека.

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По состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждены 15 648 случаев COVID-19, и за минувшие сутки зафиксированы 416 новых случаев.

Ранее мы писали, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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медики врачи харьковская область поликлиника коронавирус

Источник: Сегодня

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