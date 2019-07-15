В Харьковской области кишечную палочку обнаружили в 88 школах и детсадах

У детей и сотрудников 64-х учебных заведений обнаружили энтеробиоз

Фото: Pixabay

В Харьковской области специалисты-медики проверили учебные заведения и обнаружили в десятках учреждений кишечную палочку, а также энтеробиоз у детей и сотрудников. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Так, медики провели рейды по 394 школам и детским садам, более чем в половине из которых обнаружили различные нарушения. Так, в частности, в каждом четвертом из учебных заведений нашли кишечную палочку на кухонной утвари, посуде, спецодежде или у сотрудников.

Нарушения санитарно-гигиенических норм были обнаружены в Боровском, Красноградском, Сахновщинском, Нововодолажском, Дергачевском, Золочевском, Кегичевском, Балаклейском и Волчанском районах, а также в Харькове и Люботине.

Кроме того, в 41 школе и 23 детсадах у сотрудников и воспитанников выявили энтеробиоз. Эксперты лабцентра пришли к выводу, что в этих заведениях также не соблюдают правил личной гигиены, так как основными способами передачи гельминтов являются грязные руки и предметы быта. Кроме того, в отдельных учреждениях подавали некачественную питьевую воду, а также нарушали правила освещения и температурный режим.

Напомним, ранее в Харьковской области во время обследования детского пляжа на реке Балаклейка были обнаружены бактерии, которые несут опасность для отдыхающих.

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