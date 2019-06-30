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В Харьковской области копы задержали "минера" ювелирного магазина

30 июня, 14:01

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.

В городе Купянск полицейские задержали местного жителя, который сообщил минировании местного ювелирного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Инцидент произошел еще 8 июня. Тогда, в 14:00, мужчина сообщил копам о минировании ювелирного магазина. Прибывшие на место полицейские осмотрели двухэтажное здание магазина и прилегающую территорию общей площадью 700 "квадратов" и эвакуировали семеро продавцов, охранника и посетителей магазина. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ в здании не нашли.

Фото: ГУНП в Харьковской области

"Указанный факт следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

На данный момент "минера" задержали – он оказался 34-летним местным жителем. Как выяснилось, он звонил полицейским в состоянии алкогольного опьянения с мобильного телефона. Ему грозит до 6 лет тюремного заключения.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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Тег задержание, ювелирный магазин, харьковская область, минер, полицейские

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