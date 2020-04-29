В Харьковской области коронавирус нашли у 62 медиков, один – в реанимации

В Харьковской области с начала пандемии коронавируса инфекцию подтвердили у 62 медиков, один из которых находится в реанимации, сообщили в областной государственной администрации.
Как стало известно, диагноз был подтвержден у сотрудников 16 медицинских учреждений, в том числе военного госпиталя, Валковской и Изюмской районных больниц, а также Института патологии позвоночника и суставов имени Ситенко.
Среди заболевших есть врачи, санитары и медсестры. Один из медиков – сотрудник областной психиатрической больницы, где была зафиксирована вспышка коронавируса – находится в реанимации под кислородной маской.
Ранее мы сообщали о том, что из-за вспышки коронавируса была закрыта Изюмская центральная районная больница.
Кроме того, среди заболевших жителей региона оказалась шестимесячная харьковчанка. Добавим, что в Харьковской области коронавирус обнаружили у женщины из Лозовой, которая приходила на заседание городского совета.
Как известно, глава Минздрава Максим Степанов заявлял о том, что в Украине пока невозможно определить количество людей с бессимптомным коронавирусом, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты).
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