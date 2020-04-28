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В Харьковской области коронавирус подтвердили у шестимесячной девочки

28 апреля, 12:09

Руслан Ровик

За сутки в области подтвердили 25 случаев инфицирования COVID-19

В Харьковской области за последние сутки было подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер в своем Facebook, инфекцию подтвердили у жителей Харькова, Валковского, Харьковского, Змиевского, Балаклийского, Изюмского, Вовчанского, Лозовского районов.

"Самой младшей заболевшей – всего шесть месяцев. Девочка находится на самоизоляции с родителями. Дважды в день проводится мониторинг состояния здоровья ребенка и матери. Девочка активна, растет и развивается в соответствии со своим возрастом, жалоб о ее здоровье мать не предъявляет", - заявил руководитель ОГА.

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Также Кучер отметил, что всего с подтвержденным диагнозом COVID-19 в области был госпитализирован 91 человек, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ, 109 из них – на самоизоляции.

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"За весь период регистрации зафиксировано 445 случаев подозрений на COVID-19 (+38 за последние сутки), из них: ️221 случай подтвержден; 114 опровергнуто; 17 выздоровели, четверо умерли", - резюмировал глава ОГА.

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Напомним, ранее в Харьковской области обнаружили коронавирус у женщины из Лозовой, которая приходила на заседание городского совета.

Также мы сообщали о том, что министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что в Украине пока невозможно определить количество людей с бессимптомным коронавирусом, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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