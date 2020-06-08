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В Харьковской области коронавирусом заразилась многодетная семья

8 июня, 17:45

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Все члены семьи находятся на самоизоляции

В Харьковской области коронавирусом заразилась многодетная семья. СOVID-19 зафиксировали у восьми человек. Об этом сообщил главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи района Виталий Прошутя, пишет Суспильне.

По его словам, члены семьи могли заразиться от родственника из Харькова, который приезжал к ним в гости. Сейчас этот человек находится на лечении в областной инфекционной больнице.

"Это одна семья. Они все дома на самоизоляции. Чувствуют себя хорошо. Температуры нет", – сказал медик.

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В результате количество инфицированных в Богодуховском районе выросло вдвое – до 17 человек.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что за последние сутки в области лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания COVID – у жителей Харькова, Богодуховского и Красноградского района.

"Госпитализированы с COVID-19 222 человека (из них 1 подключена к аппарату ИВЛ, 6 – на кислородной поддержке (маске)), 436 – на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 163 человека, 58 – на самоизоляции. К счастью, за последние сутки летальных случаев не зафиксировано", – написал он.

Напомним, во Львове из-за коронавируса госпитализировали целую семью – мать, отца и двоих детей. У родителей ПЦР-тесты подтвердили наличие инфекции, у их сыновей – трех и 12 лет – диагностировали пневмонию.

Кроме того, в Харькове заболели 20 сотрудников областной больницы. В том числе и главврач Павел Нартов. Фактически теперь больницей руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Валентина Маслова.

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харьковская область заражение коронавирус

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