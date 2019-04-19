В Харьковской области легковушка насмерть сбила мужчину

От полученных травм 46-летний пешеход скончался в больнице

Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харьковской области произошло смертельное ДТП – легковушка насмерть сбила мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Авария произошла около 23:50 18 апреля городе Барвенково на улице Соборной. Как выяснилось, за рулем Chevrolet находился 28-летний мужчина. Под колеса легковушки попал 46-летний пешеход. От полученных травм он скончался в больнице.

Фото: ГУНП в Харьковской области

"Информация по о действиях зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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