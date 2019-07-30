Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области легковушка влетела в дерево: есть пострадавшие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 2019-07-30T15:20:00+03:00 Харьков Водитель автомобиля был пьян

В Харьковской области произошло жуткое пьяное ДТП – легковушка врезалась в дерево. Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла 30 июля в 00:55 в селе Поповка Красноградского района. Как выяснилось, водитель Opel Vectra превысил скорость, и легковушка влетела в дерево. В результате ДТП травмы получили 41-летний водитель и 56-летняя пассажирка. Мужчину с сотрясением головного мозга госпитализировали в больницу, а женщина получила перелом лучевой кости и от госпитализации отказалась.

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"По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного Кодекса", – рассказали в полиции и отметили, что санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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