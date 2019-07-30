В Харьковской области легковушка влетела в дерево: есть пострадавшие

В Харьковской области произошло жуткое пьяное ДТП – легковушка врезалась в дерево. Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.
Авария произошла 30 июля в 00:55 в селе Поповка Красноградского района. Как выяснилось, водитель Opel Vectra превысил скорость, и легковушка влетела в дерево. В результате ДТП травмы получили 41-летний водитель и 56-летняя пассажирка. Мужчину с сотрясением головного мозга госпитализировали в больницу, а женщина получила перелом лучевой кости и от госпитализации отказалась.
"По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного Кодекса", – рассказали в полиции и отметили, что санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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