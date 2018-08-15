В Харьковской области легковушка врезалась в остановку: травмы получили две женщины

В селе Пересечное Харьковской области водитель легковушки "ВАЗ" не справился с управлением и автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

В результате аварии 47-летняя местная жительница получила черепно-мозговую травму и переломом бедра: ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Вторая женщина попала в больницу с травмой нижних конечностей.

Как сообщили в полиции, водитель легковушки скрылся с места аварии. Полицейские уже установили личность 34-летнего мужчины. На данный момент информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.



Кроме того, мы писали о том, что в течение семи месяцев этого года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов.