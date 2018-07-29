В Харьковской области микроавтобус насмерть сбил скутериста

Сегодня, 16:05

58-летний мужчина скончался на месте аварии

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области

В городе Изюм Харьковской области микроавтобус насмерть сбил скутериста. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"По предварительным данным, микроавтобус "Ford" под управлением 24-летнего харьковчанина совершил наезд на водителя скутера", – говорится в сообщении.

В результате аварии от полученных травм 58-летний мужчина погиб на месте. На данный момент все причины ДТП устанавливаются.

"Информация об аварии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", – отметили в полиции.

Напомним, 28 июля во Львовской области, на автодороге "Червоноград – Редехив", автомобиль под управлением пьяного водителя насмерть сбил велосипедистку, а потом врезался в рейсовый автобус.

А в Ровенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми. 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась. По предварительной информации, с погибшей находились семилетний внук и десятилетний племянник. 

 

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