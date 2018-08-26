В Харьковской области мошенники выманили у пенсионеров 188 тысяч грн

Прокуратура Харьковской области предъявила обвинение мошенникам, которые вымогали деньги у пенсионеров по телефону.

Трое ранее судимых мужчин 27—28 лет действовали по популярной схеме: один из них обзванивал по стационарным номерам телефона харьковчан, а когда попадался пожилой человек, представлялся внуком, совершившим ДТП, и требовал немедленной денежной помощи во избежание ответственности.

Как рассказали в прокуратуре области, деньги доверчивые харьковчане передавали сообщнику "внука".

Так, с января по апрель мошенники выманили у 11 пенсионеров 188 000 грн, а у одной из женщин забрали медали и ордена времен Второй мировой войны. За повторное мошенничество, совершенное в сговоре группой лиц, по ст. 190 УК Украины им грозит до 3 лет тюрьмы.

Ранее в Киеве ликвидировали банду "экстрасенсов". Под предлогом проведения "магических ритуалов" члены группы от имени победительницы одного из телевизионных проектов обманывали граждан.

Напомним, мошенник из Одессы продавал через сеть несуществующие товары.

Также мы писали, что в Киеве задержали брачного афериста, который находится в международном розыске. За помощью обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, в Интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил ей серьезные отношения и даже брак. А вскоре мужчина вошел в доверие к ее близким и завладел их деньгами. Ущерб пострадавшие оценили в почти 60 тысяч долларов.