В Харьковской области мотоцикл врезался в дерево: погиб водитель

В Харьковской области мотоцикл, под управлением 27-летнего водителя, врезался в дерево. Мужчина в результате столкновения погиб, сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло 27 августа в 18:35 в лесопосадке вдоль автомобильной дороги, вблизи села Цепочкино. По предварительным данным, водитель мотоцикла не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Из-за этого мотоцикл съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.