В Харьковской области мужчина до смерти забил подругу

Сегодня, 15:59

Тело женщины убийца оставил в дачном доме, а сам уехал в Харьков


Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области мужчина до смерти забил знакомую во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Убийство произошло еще 31 октября в селе Кудиевка в Дергачевском районе. Тогда мужчина и женщина приехали на дачу злоумышленника. После совместного застолья пара поссорилась, и мужчина набросился на женщину с деревянной битой. От полученных травм женщина скончалась, а убийца оставил ее тело в доме и уехал домой в Харьков. Труп харьковчанки нашли только 4 ноября.

На данный момент злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Действия мужчины квалифицированы следователем по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Ему сообщено о подозрении, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в поселке Покотиловка Харьковской области правоохранители обнаружили в лесополосе тело пропавшей 15-летней девочки Эксперты пришли к выводу, что девочка была изнасилована, а потом преступник ее задушил.
Харьков, убийство, женщина, мужчина, харьковская область

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