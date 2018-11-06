В Харьковской области мужчина до смерти забил подругу

Тело женщины убийца оставил в дачном доме, а сам уехал в Харьков

В Харьковской области мужчина до смерти забил знакомую во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Убийство произошло еще 31 октября в селе Кудиевка в Дергачевском районе. Тогда мужчина и женщина приехали на дачу злоумышленника. После совместного застолья пара поссорилась, и мужчина набросился на женщину с деревянной битой. От полученных травм женщина скончалась, а убийца оставил ее тело в доме и уехал домой в Харьков. Труп харьковчанки нашли только 4 ноября.

На данный момент злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Действия мужчины квалифицированы следователем по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Ему сообщено о подозрении, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в поселке Покотиловка Харьковской области правоохранители обнаружили в лесополосе тело пропавшей 15-летней девочки. Эксперты пришли к выводу, что девочка была изнасилована, а потом преступник ее задушил.