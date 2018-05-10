В Харьковской области мужчина и женщина погибли в огне

Сегодня, 14:23

По словам соседей, погибшие вели асоциальный образ жизни

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Вечером 9 мая в городе Купянск Харьковской области произошел пожар. Как сообщают в областном управлении ГСЧС, горел частный жилой дом на проспекте Конституции, 74. По данным спасателей, на момент прибытия пожарных горели крыша и комнаты дома.

"Общая площадь пожара составила 25 квадратных метро", – отмечается в сообщении. Во время обследования жилых комнат пожарные обнаружили тела двух человек – 56-летнего мужчины и 48-летней женщины. По словам соседей, при жизни они систематически злоупотребляли спиртными напитками и курили в постели.

Спасатели ликвидировали пожар, который начался, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее мы сообщали о пожаре в Днепре, где погибли три человека и еще один получил серьезные ожоги. Спасатели предположили, что погибшие были бездомными, которые пробрались в заброшенное здание.

Напомним, в Харькове в результате пожаров в жилых домах погибли два человека. Причинами возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в пожаре под Харьковом два человека погибли, трое – получили ранения.
пожар, погибшие, харьковская область

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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