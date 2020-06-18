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В Харьковской области мужчина напал на 13-летню девочку: хотел изнасиловать

18 июня, 12:57

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Подозреваемому теперь грозит до 15 лет за решеткой

В Лозовой Харьковской области полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, о нападении на ребенка копам сообщила ее мать. Выяснилось, что в тот день подозреваемый ехал на скутере в поселок Орелька, чтобы порыбачить. Но в Полтавское он увидел девочку, которая проезжала на велосипеде. Мужчина остановился и столкнул ребенка с велосипеда и попытался ее изнасиловать.

Девочку от изнасилования спасло только то, что мужчина испугался, что кто-то может его увидеть. Задержали подозреваемого спустя несколько часов после обращения матери. Теперь его будут судить по статье "покушение на изнасилование.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ему за содеянное грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области задержали мужчину, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

А в Черниговской области 13-летняя девочка забеременела от "примерного" семьянина.

Подобный случай произошел и в Ровенской области. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Лозовая задержание изнасилование мужчина педофилия харьковская область

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