В Харьковской области мужчина ограбил церковь

Сегодня, 12:44

Преступнику грозит от трех до шести лет лишения свободы


Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В селе Терновая в Чугуевском районе Харьковской области мужчина ограбил церковь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, мужчина выбил окна в храме и вынес оттуда девять икон. Полицейские оперативно задержали преступника, им оказался 37-летний жителя Харьковского района. Мужчина своей вины не стал отрицать.

"Следственным открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Ранее в сети появилось видео, как мужчина похитил деньги из храма Святого Пантелеймона УГКЦ, что в Тернополе, но перед кражей трижды перекрестился.

А в Одесской области неизвестные ограбили сразу три храмаВоры, проникнув в храмы через окна, в поисках денег и ценностей повредили мебель, разбросали священнические облачения, церковные книги и ноты.

Также в  Хмельницкой области грабители вынесли из деревянной сельской церкви две старинные иконы, созданные примерно в XVIII веке. Ограбление произошло в селе  Городище Шепетовского района. 
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