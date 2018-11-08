В Харьковской области мужчина ограбил церковь

Преступнику грозит от трех до шести лет лишения свободы

В селе Терновая в Чугуевском районе Харьковской области мужчина ограбил церковь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, мужчина выбил окна в храме и вынес оттуда девять икон. Полицейские оперативно задержали преступника, им оказался 37-летний жителя Харьковского района. Мужчина своей вины не стал отрицать.

"Следственным открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Ранее в сети появилось видео, как мужчина похитил деньги из храма Святого Пантелеймона УГКЦ, что в Тернополе, но перед кражей трижды перекрестился.

А в Одесской области неизвестные ограбили сразу три храма. Воры, проникнув в храмы через окна, в поисках денег и ценностей повредили мебель, разбросали священнические облачения, церковные книги и ноты.

Также в Хмельницкой области грабители вынесли из деревянной сельской церкви две старинные иконы, созданные примерно в XVIII веке. Ограбление произошло в селе Городище Шепетовского района.