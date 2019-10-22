В Харьковской области мужчина потушил пожар в своем доме и нашел тело сына

В Нововодолажском районе Харьковской области мужчина потушил пожар, вспыхнувший в частном доме, и нашел тело своего сына.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, трагедия произошла 22 октября в селе Староверовка: в полицию обратился мужчина и рассказал о гибели местного жителя 1979 года рождения.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что брат хозяина дома курил в постели и спровоцировал возгорание. Площадь пожара составила всего один квадратный метр, однако доза угарного газа, которую вдохнул пострадавший, оказалась смертельной. ЧП ликвидировал отец погибшего, он же и обратился к правоохранителям.

Напомним, не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Также мы писали о том, как в одной из многоэтажек Оболонского района Киева произошел пожар – пламя унесло жизнь хозяина квартиры, О пожаре на проспекте Маршала Рокоссовского спасателям сообщили вечером 19 октября. Как выяснилось, огонь вспыхнул в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. Когда пожарные прибыли, пламя охватило всю комнату.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор.

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