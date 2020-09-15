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В Харьковской области мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку

15 сентября, 13:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы

В Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 11 сентября в Купянский отдел полиции обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила, что ее знакомый пытался изнасиловать ее 13-летнюю дочь.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Копы разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Он привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда имущественных преступлений.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "покушение на изнасилование". Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

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14 сентября мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее мы сообщали, что в Харьковской области изнасиловали 11-летнюю девочку. Жертвой оказалась дочка сожительницы насильника.

Также напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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