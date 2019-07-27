В Харьковской области мужчина пытался вывезти в РФ запчасти для военных вертолетов

Злоумышленника задержала на харьковском железнодорожном вокзале

Фото: СБУ

В Харьковской области сотрудники СБУ задержали мужчину, который незаконно пытался вывезти в РФ оборудование для ремонта военных и военно-транспортных вертолетов Ми-8 и Ми-24. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Правоохранители задержали злоумышленника на харьковском железнодорожном вокзале, когда он проходил таможенный контроль. Запчасти к топливно-регулирующему оборудованию авиаприборов обнаружили в его личных вещах.

По заключению специалистов, указанные устройства предназначены для ремонта военных и военно-транспортных вертолетов Ми-8, Ми-24 и относятся к категории товаров военного назначения, международная передача которых может осуществляться только при наличии разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Следователи Управления СБУ в Харьковской области начали уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Напомним, мы писали, что военный эксперт рассказал о критической проблеме боевиков "ЛНР". В т.наз. "2-м армейском корпусе ЛНР" все больше возникают проблемы с наличием запасных частей и ремонтом автомобильной техники.

Кроме этого, ранее СБУ блокировала международный канал поставки Россией контрабандного оружия. Несколько лет опасный груз в 540 тонн хранился в одном из украинских портов по поддельным документам, далее – транзитом должен был идти в страны, определенных экспортером.

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