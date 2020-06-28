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В Харьковской области мужчина расстрелял компанию отдыхающих, есть жертвы

28 июня, 02:07

Елена Вус Елена Вус

Стрелка задержали на месте

В селе Гусаровка Харьковской области в субботу , 27 июня, мужчина расстрелял компанию отдыхающих. Двое мужчин получили огнестрельные ранения. От полученных ранений один из них скончался в больнице.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило в Барвенковского отделения полиции 27 июня в 20:42. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отделения. Установлено, что в селе Гусаровка неподалеку карьеру отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Стрелком оказался 53-летний жителя района. Он был задержан на месте . У мужчины изъяли оружие.

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Информация внесена в Единый учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, в ночь на 22 мая близ села Новоселица Житомирской области произошла трагедия – были расстреляны семеро человек, в том числе и несколько спящих. Все они были приятелями стрелка, к которому приехали отдохнуть и вместе порыбачить.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый уже нападал на людей.

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стрельба харьковская область отдыхающие

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