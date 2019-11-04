В Харьковской области мужчина стал случайной жертвой охотников

Мужчина собирал ветки, когда ему в голову попал заряд дроби

/ Фото: Pixabay

В Харьковской области, возле села Солоницевка Дергачевского района 45-летний мужчина получил ранение – в него попали охотники, которые находились неподалеку.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, пострадавший отправился в лесополосу, за два километра от его дома, чтобы собрать спиленные ветки, и внезапно почувствовал в теле резкую боль.

Пострадавший вернулся домой и вызвал бригаду скорой помощи. Состояние здоровья мужчины – удовлетворительное, угрозы его жизни нет. Из его тела извлечена охотничья дробь.

Было открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Хмельницкой области 64-летний пенсионер по неосторожности застрелил своего знакомого.

Также в Закарпатской области мужчина во время охоты случайно застрелил своего товарища. Полицейские выяснили, что происшествие случилось утром в урочище Бараки, куда мужчины пошли за грибами и на охоту.

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Ранее в Хмельницкой области упавшее дерево насмерть придавило грибника. Трагедия произошла в лесу возле села Цвитоха, куда 65-летний мужчина отправился на "тихую охоту".

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