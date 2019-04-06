В Харьковской области мужчина "заминировал" мост
Мужчине сообщено о подозрении в совершении этого преступления
В Харьковской области 5 апреля 52-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и соврал, что заминировал мост в селе Скрипаи. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции.
Мужчина сразу не представился. На место происшествия выехали сотрудники отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.
По указанному адресу правоохранители осмотрели открытую местность общей площадью 150 кв. метров. Во время осмотра никаких взрывных устройств обнаружено не было.
По словам начальника Змиевского отдела полиции Александра Володина, в ходе проведения следственно-оперативных действий полицейские установили, что в полицию позвонил 52-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении этого преступления.
Напомним, ранее в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как выяснилось, житель поселка Хотомля во время застолья с друзьями поспорил с ними и со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела. Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет.
Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация. А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.
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