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В Харьковской области мужчина зарезал соперника и покончил с собой

30 октября, 11:59

Поножовщина произошла в здании общежития в Змиеве

60-летний мужчина убил оппонента, а потом совершил суицид

60-летний мужчина убил оппонента, а потом совершил суицид / Фото: Нацполиция

В Харьковской области в здании общежития на территории города Змиев произошла кровавая поножовщина, в результате которой погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 29 октября поступило заявление от женщины, которая рассказала, что ее сожителя ударили ножом в область сердца. От полученной травмы 27-летний парень умер до приезда медиков.

По данным полиции, в тот вечер 60-летний житель общежития, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с соседом и ударил своего оппонента ножом. После этого он закрылся в своей комнате и совершил самоубийство, нанеся удар себе ножом в область сердца.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал пассажир.

Также мы сообщали о массовой драке и поножовщине в центре Одессы. иностранцы повздорили с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. Словесная перепалка переросла в драку: один из иностранцев достал нож и начал им бить своих оппонентов. Размахивая оружием, он даже не заметил, как ударил не только одесситов, но и своего земляка. В результате два человека погибли, еще один получил ранения.

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убийство общежитие суицид харьковская область Змиев

Источник: Сегодня

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