Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харьковской области мужчине за убийство сына дали условный срок

15 апреля, 03:02

Руслан Ровик

Убийство произошло во время ссоры пенсионера с выпившим сыном

В Харьковской области суд в Купянске вынес приговор пенсионеру, который убил своего сына.

Вердикт был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, убийство случилось во время ссоры между фигурантом и его взрослым сыном, во время которой пожилой мужчина дважды ударил жертву металлическим совком по голове.

Потерпевший получил раны теменной и височной области, переломы носа и костей черепа, а также кровоизлияние в мозг. В тот же день он скончался.

В ходе разбирательства пенсионер признал свою вину в убийстве сына, а дочь подсудимого фигуранта рассказала, что ее брат злоупотреблял спиртными напитками и регулярно скандалил с отцом.

Суд учел чистосердечное раскаяние мужчины, его пожилой возраст и попытку помочь пострадавшему. За убийство пенсионера приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.

Также мы сообщали о том, как в Киевской области 2 апреля разыгралась настоящая драма – мужчина устроил стрельбу и взорвал гранату. В результате инцидента он погиб на месте. Еще два человека получили тяжелые ранения.

Также сообщалось, что в Черновцах, которые были закрыты на карантин из-за коронавируса, произошла перестрелка, в которой погиб местный житель – мужчина 33 лет. Перед этим мэр города Алексей Каспрук заявил о введении режима запрета на въезд и выезд.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
убийство приговор убийца харьковская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 14 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 14 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионовУкраина
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
В Харькове взорвали банкомат с 2 миллионами гривен: фото, видео
В Харькове взорвали банкомат с 2 миллионами гривен: фото, видеоХарьков
Жуткое ДТП со скорой в Харькове: много погибших и раненых (фото и видео)
Жуткое ДТП со скорой в Харькове: много погибших и раненых (фото и видео)Харьков
В Харькове снова открылись рынки: как торгуют во время карантина (фото)
В Харькове снова открылись рынки: как торгуют во время карантина (фото)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...