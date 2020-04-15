В Харьковской области мужчине за убийство сына дали условный срок

Убийство произошло во время ссоры пенсионера с выпившим сыном

В Харьковской области суд в Купянске вынес приговор пенсионеру, который убил своего сына.

Вердикт был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, убийство случилось во время ссоры между фигурантом и его взрослым сыном, во время которой пожилой мужчина дважды ударил жертву металлическим совком по голове.

Потерпевший получил раны теменной и височной области, переломы носа и костей черепа, а также кровоизлияние в мозг. В тот же день он скончался.

В ходе разбирательства пенсионер признал свою вину в убийстве сына, а дочь подсудимого фигуранта рассказала, что ее брат злоупотреблял спиртными напитками и регулярно скандалил с отцом.

Суд учел чистосердечное раскаяние мужчины, его пожилой возраст и попытку помочь пострадавшему. За убийство пенсионера приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.

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